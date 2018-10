De films die u deze week moet zien (van 19 tot 25 oktober)

NPO 3, VRIJDAG 19 OKTOBER, 22.10

Zweeds regisseur Tomas Alfredson werd met prijzen overladen én scoorde een ticket richting Hollywood dankzij dit sfeervol horrordrama, een duister maar onweerstaanbaar mooi sprookje. De eenzame, twaalfjarige Oskar wordt gepest op school, maar raakt bevriend met Eli, een mysterieus meisje uit zijn appartementsblok, dat zich kennelijk alleen na donker buiten waagt. Al snel wordt duidelijk dat Eli een vampier is, maar ook vampieren hebben vrienden nodig. Ondanks de occasionele gruwel is dit veel meer dan een griezelfilm: het is ook een oprecht ontroerend verhaal over vriendschap en de pijn van het opgroeien. Maar dan met een onthoofding hier en daar. Alfredson houdt een delicate sfeer aan, die meer mikt op weemoed dan op angst, en de cinematografie is om duimen en vingers bij af te likken.

VIJF, VRIJDAG 19 OKTOBER, 20.35

DRAMA Ben Affleck speelt misschien wel zijn beste rol tot nu toe als overspelige man die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw. Thriller vol verrassende wendingen, van regisseur David Fincher, die zich uiteraard bedient van zijn kenmerkende klinische stijl en cynische gevoel voor humor.

CANVAS, VRIJDAG 19 OKTOBER, 21.45

DRAMA Twee FBI-agenten (Willem Dafoe en Gene Hackman) onderzoeken de verdwijning van enkele mensenrechtenactivisten in het racistische Zuiden van de VS in de jaren 60. De regie is krachtig en beide hoofdacteurs schitteren, maar het blijft pijnlijk hoe weinig zwarte personages een belangrijke rol spelen.

Q2, ZATERDAG 20 OKTOBER, 20.35

ACTIE Kleurrijke prequel op de originele X-Menfilms, waarin we terugkeren naar de jaren 60 en de gedoemde vriendschap tussen Magneto (Michael Fassbender) en Professor X (James McAvoy). De actiescènes zijn indrukwekkend, en er is zowaar ook tijd om de personages centraal te zetten.

Q2, ZATERDAG 20 OKTOBER, 23.00

ACTIE De kroegentocht van een stel uit elkaar gegroeide jeugdvrienden neemt een bizarre, apocalyptische wending in dit sluitstuk van Edgar Wrights ‘Cornetto Trilogy’. De radicale manier waarop de film halverwege opeens van genre verandert, is gedurfd en vast niet naar ieders smaak. Maar het werkt.

VTM, ZATERDAG 20 OKTOBER, 23.30

KOMEDIE Wes Anderson was zelden excentrieker dan in deze heerlijke komedie over de conciërge van een Centraal-Europees luxehotel, in de periode tussen de twee wereldoorlogen. De vaart zit er stevig in en de ouderwetse effecten (check die achtervolging op ski’s!) zijn eindeloos charmant.

CANVAS, ZATERDAG 20 OKT., 23.50

THRILLER Eén van Hitchcocks allerbeste thrillers, met James Stewart als fotograaf met een gebroken been, die uit verveling binnenkijkt bij zijn overburen. Tot hij meent getuige te zijn van een moord. Ook nu nog een ongemeen spannende film, met Stewart in topvorm en een betoverende Grace Kelly.

CAZ, DINSDAG 23 OKTOBER, 20.40

MISDAAD Beenharde misdaadfilm van William ‘The Exorcist’ Friedkin, over een niet zo snuggere drugsdealer, die de gesjeesde flik ‘Killer’ Joe (Matthew McConaughey) inhuurt om zijn moeder te vermoorden. Friedkin gaat ongegeneerd voor een vunzig neo-noirsfeertje, veel brutaal geweld en pikzwarte humor.

ZES, DINSDAG 23 OKTOBER, 20.35

DRAMA Leonardo DiCaprio speelde één van zijn eerste grote rollen in dit biografische drama over Jim Carroll, een jonge dichter die verslaafd is aan heroïne. Zijn intensiteit was toen al enorm indrukwekkend: de scène waarin hij zijn moeder doorheen een deur om geld smeekt, gaat door merg en been.

Q2, DINSDAG 23 OKTOBER, 22.25

HORROR Mia Wasikowska speelt een vrouw die intrekt in het onheilspellende kasteel van haar kersverse man (Tom Hiddleston), waarna er al snel een hoop onverklaarbare dingen gebeuren. Visueel verrukkelijke spookhuisfilm van Guillermo del Toro, die duidelijk met veel liefde voor het genre werd gemaakt.

VTM, DINSDAG 23 OKTOBER, 22.30

ACTIE Ook wel bekend als ‘de laatste goede Die Hard’. Jeremy Irons laat bommen ontploffen in New York. Bruce Willis moet hem tegenhouden, terwijl hij loopt te bekvechten met sidekick Samuel L. Jackson. Duurt iets te lang, maar de dialogen zijn geestig en de actie is knap in scène gezet.