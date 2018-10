Ioan Gruffudd is terug. Twintig jaar nadat hij doorbrak met de hoofdrol in de serie ‘Hornblower’ en na omwegen via blockbusters als ‘Fantastic Four’ en ‘King Arthur’ keert de Welshe acteur terug naar het kleine scherm. In de psychologische thrillerserie ‘Liar’, van de makers van ‘The Missing’, speelt hij Andrew Earlham, een vooraanstaande chirurg die na een date beschuldigd wordt van verkrachting.