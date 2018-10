'De ondergang van de Van Imhoff'

GESCHIEDENIS Toen Japanse gevechtsvliegtuigen begin 1942 het Nederlandse schip de Van Imhoff nabij Indonesië tot zinken brachten, volgde daarop de grootste doofpotoperatie uit de moderne Nederlandse geschiedenis. Aan boord van de Van Imhoff zaten namelijk 477 Duitse krijgsgevangenen, die bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië woonden en waren gearresteerd op verdenking van spionage. Toen het schip zonk, liet de bemanning hen aan hun lot over: van alle gevangenen – opmerkelijk genoeg veelal Duitse Joden die in de jaren 30 hun land waren ontvlucht – zouden er maar 65 de ramp overleven. De Nederlandse regering claimde dat de gevangenen al om het leven waren gekomen bij de Japanse aanval, maar in 1965 maakte een journalist van het actuaprogramma ‘Achter het nieuws’ een documentaire over de ware toedracht. Zijn oversten vonden, in samenspraak met de regering, de reportage echter te gevoelig om uit te zenden. Toen de journalist daarop met zijn verhaal naar de krant Het Parool stapte, werd hij ontslagen. Sindsdien is de film ook spoorloos. Pas in 2017 mocht een nieuwe documentaire over deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis op tv komen, en die zendt Canvas nu ook uit.