Bizarre avonturen in een kleurrijke wereld: ''The Simpsons' waren ons voorbeeld'

HUMO Een aflevering van ‘Adventure Time’ duurt slechts 11 minuten, maar in die korte tijd lijkt alles te kunnen. Er is plaats voor heldhaftige avonturen, bizarre personages, hilarische stoten en, vreemd genoeg, ontroerende verhaallijnen.

Adam Muto «Daarom was het elke keer opnieuw een plezier om aan ‘Adventure Time’ te werken. De wereld van Jack en Finn is grenzeloos. Alles kon, al zochten we wel altijd naar de menselijkheid in elke situatie. Net omdat de reeks plaatsvindt in The Land of Oo, een kleurrijk postapocalyptisch land dat in niets lijkt op onze wereld, hebben de verhalen een tijdloos karakter. ‘The Simpsons’ waren ons voorbeeld: een reeks die verschillende leeftijden om verschillende redenen aantrekt. Kinderen komen naar ‘Adventure Time’ voor de fantasierijke beelden, hun ouders blijven voor de verhalen. Veel volwassenen hebben me al aangesproken over de pijnlijke vader-dochterrelatie van Ice King en Marceline.»

HUMO Hoe voelde het om afscheid te nemen van de reeks?

Muto «Na het negende seizoen hadden we samen met Cartoon Network beslist om de serie op z’n hoogtepunt te laten eindigen. We hadden het volledige tiende seizoen om alle verhalen af te ronden. Dat stelde me gerust, al zal ik de reeks en al die prachtige personages enorm missen.»

HUMO Heb je een favoriet karakter?

Muto «Als schrijver heb ik me het meest geamuseerd met Ice King. Op het eerste zicht is hij een slechterik, maar hij heeft een tragisch verleden dat we stukje bij beetje hebben getoond. Hij is de man die ik zou kunnen worden, maar nooit hoop te worden.

»Het was ook bijzonder om hoofdpersonage Finn te laten opgroeien. Stemacteur Jeremy Shada was 13 toen ‘Adventure Time’ begon, nu is hij 21. Net als zijn stem werd Finn elk seizoen volwassener.»

HUMO Een remix van jullie ‘Bacon Pancake Song’ en ‘Empire State of Mind’ van Jay-Z werd op YouTube al 10 miljoen keer bekeken. Niet mis.

Muto (lacht) «We waren op zoek naar een luchtig riedeltje, zodat we de angel uit een donkere aflevering konden halen. ‘Het is zo vreemd en kort, waarom moet ik dit zingen?’ vroeg John DiMaggio, stemacteur van Jake. Die song is achteraf een eigen leven gaan leiden in remixen en memes.

»Eigenlijk geldt dat voor de hele serie. We wisten niet eens of ‘Adventure Time’ zou aanslaan. We hadden alleszins geen duidelijk doelpubliek. Maar onze fans hebben ons altijd gesteund. Dankzij hen heeft ‘Adventure Time’ het tien seizoenen volgehouden.»