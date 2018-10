'Wanderlust': over seks op middelbare leeftijd

Vanaf vandaag op Netflix

SERIE De opvallendste figuur van deze digitale week is de Australische actrice Toni Collette, die niet alleen de hoofdrol speelt in de veelbesproken horrorfilm ‘Hereditary’, maar ook de centrale figuur is in ‘Wanderlust’ op Netflix. Die reeks ging onlangs al van start op de BBC en deed in het Verenigd Koninkrijk heel wat stof opwaaien. ‘Wanderlust’ gaat over een getrouwd koppel dat zijn uitgedoofde seksleven nieuw vuur wil inblazen door met anderen het bed in te duiken. Dat gebeurt nogal expliciet – dankzij ‘Wanderlust’ was voor de allereerste keer op de Britse tv een vrouw te zien die klaarkomt – en dat schoot bij sommige kijkers in het verkeerde keelgat. Eén kijker vroeg zich op Twitter zelfs af of de BBC een eigen versie van Pornhub was gestart. Collette noemde de reeks ‘een eerlijke, frisse blik op vrouwen en mannen van middelbare leeftijd, en op de sleur van een lange relatie. Seks op die leeftijd is vaak een taboeonderwerp, en dat wilden we doorbreken.’ Missie geslaagd.