'Hip-Hop Evolution' – seizoen 2

Vanaf vandaag op Netflix

DOCU Geen genre met een interessantere geschiedenis dan hiphop. Over de genesis – van de jaren 70, in de brandende Bronx, tot de late jaren 80 – hoorde u alles in het eerste seizoen van ‘Hip-Hop Evolution’, en wel uit de monden van Zij Die Erbij Waren. Seizoen 2 begint bij het hoogtepunt van het genre in de jaren 90, wanneer zelfs de hardst rockende azijnpisser moest toegeven dat hiphop een blijvertje was. We verschuiven van godfathers Kool Herc, Grandmaster Flash en Afrika Bambaataa en iconen als Public Enemy en N.W.A. naar de volgende generatie: Wu-Tang Clan, Puff Daddy en A Tribe Called Quest, bijvoorbeeld, maar ook Biggie en Tupac. Zolang ze in een wijde boog om Vanilla Ice en Pitbull heen lopen, kijken wij. Fo’ sho’.