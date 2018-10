'Hereditary': verontrustende horrorfilm die veel weg heeft van een psychologisch drama

Vanaf vandaag op Proximus en Telenet

FILM Twee jaar geleden had de jonge regisseur Ari Aster een script klaar voor een psychologisch drama, maar hij vond geen enkele studio bereid om het budget op tafel te smijten. En dus schakelde Aster over op plan B: omdat het in Hollywood dezer dagen een fluitje van een cent is om een horrorfilm gefinancierd te krijgen, herwerkte hij zijn script tot een gruwelprent over een vrouw die een angstaanjagend geheim ontdekt over haar familie. Het eindresultaat is een diep verontrustende horrorfilm die verrassend veel weg heeft van, welja, een psychologisch drama. Iemand schiet in brand en hier en daar duikt een hoofdloze demon op, maar het zijn de gezinsscènes (de ruzie aan de eettafel!) die het diepst snijden. En daar zal de magistrale vertolking van Toni Collette ook wel voor iets tussen zitten. Topper!