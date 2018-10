Vanaf vandaag op Amazon Prime Video, vanaf 21 oktober op Play More

SERIE Samen met ‘Babylon Berlin’ was ‘Deutschland 83’ de afgelopen jaren de serie die toonde dat Duitse tv-fictie meer is dan ‘Derrick’, ‘Tatort’ of ‘Sturm der Liebe’. De reeks over een jonge Oost-Duitse Stasi-agent die begin jaren 80 in West-Duitsland als spion gaat werken, flopte in 2015 in het thuisland maar ging daarna de wereld rond. Ze werd de eerste Duitstalige serie op de Amerikaanse tv, was daarna ook in het Verenigd Koninkrijk te zien en werd gekocht door Amazon. Bij die laatste gaat vrijdag het tweede seizoen in première, dat zich drie jaar later afspeelt en dus ‘Deutschland 86’ werd gedoopt. Hoofdpersonage Martin Rauch krijgt deze keer een gevaarlijke missie in Afrika. Verwacht opnieuw veel Koude Oorlog-spanning en een soundtrack vol popsongs uit de jaren 80.