De documentaires die u deze week graag informeren (van 19 tot 25 oktober)

Canvas, zondag 21 oktober, 22.00

GESCHIEDENIS Toen Japanse gevechtsvliegtuigen begin 1942 het Nederlandse schip de Van Imhoff nabij Indonesië tot zinken brachten, volgde daarop de grootste doofpotoperatie uit de moderne Nederlandse geschiedenis. Aan boord van de Van Imhoff zaten namelijk 477 Duitse krijgsgevangenen, die bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië woonden en waren gearresteerd op verdenking van spionage. Toen het schip zonk, liet de bemanning hen aan hun lot over: van alle gevangenen – opmerkelijk genoeg veelal Duitse Joden die in de jaren 30 hun land waren ontvlucht – zouden er maar 65 de ramp overleven. De Nederlandse regering claimde dat de gevangenen al om het leven waren gekomen bij de Japanse aanval, maar in 1965 maakte een journalist van het actuaprogramma ‘Achter het nieuws’ een documentaire over de ware toedracht. Zijn oversten vonden, in samenspraak met de regering, de reportage echter te gevoelig om uit te zenden. Toen de journalist daarop met zijn verhaal naar de krant Het Parool stapte, werd hij ontslagen. Sindsdien is de film ook spoorloos. Pas in 2017 mocht een nieuwe documentaire over deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis op tv komen, en die zendt Canvas nu ook uit.

Canvas, zaterdag 20 oktober, 22.20

ACTUA Haar benoeming tot voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren is nog hangende, maar van haar zitje in ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ is Mia Doornaert wel zeker: de barones mag haar culturele voorkeuren toelichten.

NPO 3, zaterdag 20 oktober, 22.55

MUZIEK België had de new beat, Nederland had de Dutch Dance, een nieuwe muziekstroming die uitgroeide tot één van ’s lands grootste exportproducten. De VPRO doet in drie afleveringen het verhaal van 30 jaar Nederlandse dance.

Canvas, maa. 22 okt., 21.20

SPORT Eric Wauters was, met een bronzen Olympische medaille, één van de beste Belgische ruiters. Een paar jaar nadat zijn derde Spelen tegenvielen, maakte hij een eind aan zijn leven.

één, woe. 24 okt., 20.40

REALITY De laatste aflevering van een opnieuw mooi seizoen van ‘De klas’, waarin deze keer Staf en Mathias Coppens hun gehoor van 16-jarigen zullen onderhouden over hun ervaringen als broers en over de voor- en nadelen van samen opgroeien.

Canvas, woensdag 24 oktober, 21.20

ACTUA Ook Michaël Van Droogenbroecks reeks over de financiële crisis van 2008 loopt af, en wel met een blik vooruit: zijn er maatregelen genomen om een nieuwe crisis te voorkomen? Of moeten we ons toch zorgen maken?