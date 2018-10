Applausje voor de wetenschap! In zijn nieuwe Canvasprogramma ‘Team Scheire’ zet Lieven Scheire zich samen met zijn experts in om levens te veranderen. Meer bepaald dat van enkele mensen met een beperking die één specifieke wens hebben: een jongen die weinig controle heeft over zijn lichaam maar wel wil kunnen gamen, helpen ze met een op maat gemaakte uitvinding, bijvoorbeeld.