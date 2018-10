The Trade: vijfdelige docureeks over de Amerikaanse pijnstillercrisis

The Trade

ACTUA In 2017 stierven bijna vijftigduizend Amerikanen aan een overdosis zware pijnstillers. Die zogenaamde opioïden zijn net als morfine en heroïne afgeleid van opium, en zijn erg verslavend. Bij mensen jonger dan 50 jaar zijn pijnstillers de belangrijkste doodsoorzaak geworden, en de pillen hebben ervoor gezorgd dat de gemiddelde levensverwachting in de VS al een paar jaar op rij daalt. Dat het probleem zo groot is geworden in de VS, heeft veel te maken met de sociale zekerheid: Amerikanen zijn meestal aangewezen op privéverzekeraars, en die zijn eerder geneigd om goedkopere pillen terug te betalen dan een dure chirurgische ingreep of een lange therapie. De helft van alle pijnstillers wordt op voorschrift ingenomen, ook al raken patiënten snel verslaafd en hebben ze er steeds meer van nodig. De nieuwe, vijfdelige docureeks ‘The Trade’ probeert een beeld van de pijnstillercrisis te schetsen. De makers gaan op bezoek bij gewone gezinnen in Amerikaanse suburbs, die aan pijnstillers ten onder gaan, maar ook bij dealers in Mexico, die er stevig aan verdienen.