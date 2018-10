Jennifer Garner gaat kamperen: 'Ik wist meteen: de kijker zal mij haten, hier kom ik niet mee weg'

Het is de bedoeling dat je na het kijken van ‘Camping’, de nieuwe HBO-serie van ‘Girls’-dreamteam Lena Dunham en Jenni Konner, een bloedhekel hebt aan Jennifer Garner. In haar eerste tv-rol sinds ‘Alias’ speelt de Amerikaanse actrice de obsessieve Kathryn, die een kampeertrip organiseert voor de 45ste verjaardag van haar sullige man. Kathryn is onbetwistbaar onuitstaanbaar: het is een wonder dat ze gaandeweg niet gelyncht wordt door haar gezelschap.