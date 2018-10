'Bodyguard' op Netflix

Nu op Netflix

SERIE Geen remake van de beroemde kaskraker met Kevin Costner en Whitney ‘I will always love you’ Houston, maar een nieuwe Britse reeks over een ex-marinier die een toppoliticus moet beschermen. Wanneer ‘protection officer’ David Budd (gespeeld door Richard Madden, bekend als Robb Stark uit ‘Game of Thrones’) een bomaanslag verijdelt op de trein, krijgt hij als beloning een promotie en wordt hij de persoonlijke lijfwacht van Julia Montague, de conservatieve minister van Binnenlandse Zaken en een politica van de harde lijn. Zij gebruikt de heldendaad van Budd als een aanleiding om een strenger veiligheidsbeleid te eisen, maar dat lijkt vooral een manier om haar eigen populariteit op te vijzelen en een gooi te doen naar het premierschap. Meer politiek drama dan romantische perikelen dus, maar dat hinderde niet toen ‘Bodyguard’ eind deze zomer op de BBC van start ging: de reeks haalde – naast erg lovende recensies – gemiddeld 15 miljoen kijkers en werd de meestbekeken nieuwe serie van de omroep in tien jaar.