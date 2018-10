De films die u deze week moet zien (van 26 oktober tot 1 november)

CAZ, WOENSDAG 31 OKTOBER, 18.40

KOMEDIE Vraag aan fans wat de allerbeste film van Mel Brooks is, en de stemmen zullen gelijk opgaan tussen zijn westernpastiche ‘Blazing Saddles’ en deze ‘Young Frankenstein’, zijn liefdevolle parodie op de klassieke Frankenstein-films uit de jaren 30. Wij zitten in het tweede kamp. Gene Wilder speelt Dr. Frederick Frankenstein (‘Fronkonstien’), de kleinzoon ván, die aan de hand van de nota’s van zijn grootvader een mens wil creëren uit dode materie. Met veel respect voor het origineel en een feilloze komische timing geeft Brooks zijn eigen twist aan het verhaal. Cloris Leachman als de onheilspellende vrouw Blücher, wiens naam altijd vergezeld gaat van een bliksemschicht en gehinnik van paarden, en Gene Hackman als stuntelende blinde kluizenaar zijn maar twee van de onvergetelijke personages. Een absolute klassieker.

CANVAS, VRIJDAG 26 OKTOBER, 21.45

DRAMA François Ozon baseerde zich op een roman van Ruth Rendell. Anaïs Demoustier speelt een jonge vrouw die na de dood van haar beste vriendin ontdekt dat haar weduwnaar (Romain Duris) al eens graag in vrouwenkleren rondloopt. Milde tragikomedie over het hellende gendervlak.

NPO 3, VRIJDAG 26 OKTOBER, 22.05

HORROR Cillian Murphy wordt na 28 dagen coma wakker, en ontdekt dat zombies Engeland hebben overrompeld. Zombies die snel kunnen lopen dan nog! Spannende horrorfilm van Danny Boyle. Aansluitend kunt u kijken naar het iets minder indrukwekkende vervolg: ‘28 Weeks Later’.

ÉÉN, VRIJDAG 26 OKTOBER, 23.35

HORROR Horrorklassieker van Wes Craven, waarin Robert Englund de iconische griezel Freddy speelt, de man met messen als vingers, die jongeren stalkt in hun dromen. De jaren 80-kapsels terzijde gelaten, is de film lang niet zo verouderd als je zou denken. De droomscènes staan nog pal overeind.

ÉÉN, ZATERDAG 27 OKTOBER, 21.20

AVONTUUR Meeslepende film over de Noorse ontdekkingsreiziger Thor Heyerdahl, die in 1947 de Stille Oceaan overstak op een vlot van balsahout. Heel klassiek van opzet, maar daar is niets mis mee. De ouderwetse, heldhaftige spirit is opwindend en de beelden zijn soms adembenemend mooi.

VTM, ZATERDAG 27 OKTOBER, 23.35

ACTIE Rutger Hauer speelt een blinde Vietnamveteraan die verdraaid handig is met een samoeraizwaard, in deze stupide, maar erg vermakelijke B-film. Losjes gebaseerd op de razend populaire Japanse Zatoichi-films (over een blinde samoerai). De geplande sequels kwamen er uiteindelijk nooit. Best jammer.

CANVAS, ZATERDAG 27 OKTOBER, 23.50

DRAMA De 58-jarige, gescheiden Gloria begint een relatie met een ex-marineofficier, maar zelfs op haar leeftijd blijkt het niet evident om je zin te doen. Een levensechte Chileense tragikomedie met een subtiele politieke ondertoon. Paulina García is fantastisch.

CAZ, ZONDAG 28 OKTOBER, 22.20

HORROR In de jaren 70 maakte ‘The Exorcist’ de duivel enkele jaren lang heel hot in Hollywood. Deze horrorfilm, waarin Gregory Peck letterlijk de antichrist, de zoon van niemand minder dan Satan zelf adopteert, is één van de betere in dat genre. De muziek van Jerry Goldsmith staat garant voor kippenvel.

ZES, MAANDAG 29 OKTOBER, 22.20

HORROR Halloween staat voor de deur, dus dan mag deze guilty pleasure wel. Alle clichés uit de jaren 80-slasherfilm zijn aanwezig: hitsige tieners in een afgelegen kamp in een bos sneuvelen bij bosjes. Niet bepaald hoogstaande cinema, maar wel fun. Let op de vroege rol van een piepjonge Kevin Bacon.

CAZ, DINSDAG 30 OKTOBER, 20.40

HORROR Remake van een creature feature uit de jaren 50, met Jeff Goldblum als wetenschapper wiens DNA gemengd wordt met dat van een vlieg. De gevolgen zijn... betreurenswaardig. Oren vallen af, nagels worden losgepulkt en Geena Davis bevalt van een gigantische made. Kortom: geweldige cinema!

CAZ, WOENSDAG 31 OKTOBER, 20.40

HORROR Jonas Govaerts knipoogt naar zowat alles, van de slasherfilms uit de jaren 80, over Stephen King tot aan Dario Argento en John Carpenter, in deze prent over een scoutskamp dat ontaardt in een bloedbad. Niet heel erg origneel, maar wel amusant, met de exit van Stef Aerts als showstopper.