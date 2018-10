De documentaires die u deze week graag informeren (van 26 oktober tot 1 november)

CANVAS, WOENSDAG 31 OKTOBER, 23.20

ACTUA In 2017 stierven bijna vijftigduizend Amerikanen aan een overdosis zware pijnstillers. Die zogenaamde opioïden zijn net als morfine en heroïne afgeleid van opium, en zijn erg verslavend. Bij mensen jonger dan 50 jaar zijn pijnstillers de belangrijkste doodsoorzaak geworden, en de pillen hebben ervoor gezorgd dat de gemiddelde levensverwachting in de VS al een paar jaar op rij daalt. Dat het probleem zo groot is geworden in de VS, heeft veel te maken met de sociale zekerheid: Amerikanen zijn meestal aangewezen op privéverzekeraars, en die zijn eerder geneigd om goedkopere pillen terug te betalen dan een dure chirurgische ingreep of een lange therapie. De helft van alle pijnstillers wordt op voorschrift ingenomen, ook al raken patiënten snel verslaafd en hebben ze er steeds meer van nodig. De nieuwe, vijfdelige docureeks ‘The Trade’ probeert een beeld van de pijnstillercrisis te schetsen. De makers gaan op bezoek bij gewone gezinnen in Amerikaanse suburbs, die aan pijnstillers ten onder gaan, maar ook bij dealers in Mexico, die er stevig aan verdienen.

CANVAS, ZONDAG 28 OKTOBER, 20.05

KUNST Nieuwe vierdelige reeks over de meest bijzondere religieuze gebouwen ter wereld. De eerste aflevering gaat over de mooiste boeddhistische tempels in Azië.

CANVAS, MAANDAG 29 OKTOBER, 20.30

ACTUA Geen ‘De afspraak’ tijdens de herfstvakantie, wel elke dag een aflevering van deze Nederlandse reportagereeks, waarin Danny Ghosen beruchte buitenwijken in Europa bezoekt, van Napels tot Athene.

ÉÉN, WOENSDAG 31 OKTOBER, 21.35

MEDISCH BBC-docu over de NIPT-test, waarmee ouders snel kunnen weten of hun ongeboren kind het downsyndroom heeft. Actrice Sally Philips, zelf moeder van een kind met down, gaat na of de test ook nadelen heeft.

ÉÉN, DONDERDAG 1 NOVEMBER, 21.05

REALITY Eerder al een succesnummer op Canvas, nu mag ‘Radio Gaga’ het met herhalingen op Eén proberen. In de eerste aflevering zien we Joris Hessels en Dominique Van Malder nog eens naar Pellenberg in Leuven gaan.

CANVAS, DONDERDAG 1 NOVEMBER, 23.20

MUZIEK Documentaire over de Amerikaanse band Morphine, en vooral over de tragische frontman Mark Sandman, die na een kort en heftig leven in 1999 in elkaar zakte op het podium.