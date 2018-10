'Shirkers', het bizarste nieuwe 'true crime'-verhaal op Netflix

Vanaf vandaag op Netflix

DOCU Het tweede seizoen van ‘Making a Murderer’ is het opvallendste nieuwe ‘true crime’-verhaal op Netflix, maar ‘Shirkers’ is het bizarste. In deze docu keert regisseuse Sandi Tan terug naar begin jaren 90, toen ze samen met enkele vrienden in Singapore een indiefilm opnamen. Ze kregen de hulp van Georges Cardona, een 40-jarige Amerikaan die hun filmles gaf en voorstelde om de regie op zich te nemen. Maar na de opnames nam Cardona alle pellicule mee en verdween hij met de noorderzon. Pas in 2011, een paar jaar na zijn dood, kreeg Tan haar werk weer in handen – bijna volledig en perfect geconserveerd – en begon ze te onderzoeken wat Cardona had bezield.