'Chilling adventures of Sabrina' op Netflix

Vanaf vandaag op Netflix

SERIE Een twintigtal jaar geleden was ‘Sabrina, the Teenage Witch’ een ook in onze contreien populaire tienerserie. Een luchtig niemendalletje over een meisje dat er als puber achter komt dat ze een heks is en met de hulp van haar tantes – eveneens heksen – leert om haar toverkrachten te gebruiken in het dagelijkse leven. Deze nieuwe Netflixreeks is net als het origineel gebaseerd op de in de VS razend populaire Archie-strips, die ook het bronmateriaal leverden voor ‘Riverdale’. Maar ‘Chilling Adventures of Sabrina’ houdt veel meer de donkere toon aan: hier is de onderwereld waar Sabrina (gespeeld door Kiernan Shipka, ooit Don Drapers dochter in ‘Mad Men’) af en toe heen gaat bijvoorbeeld geen gezellig praatclubje voor heksen maar een duister krocht waar mensen geofferd en soms opgegeten worden om de duivel te eren. Een serie die veel meer aanleunt bij de recente horror van ‘The Haunting of Hill House’ dan bij de fun van weleer.