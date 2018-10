'Rosie & Moussa': een film voor het hele gezin, ribbelchips binnen handbereik

Vanaf vandaag op Proximus en Telenet

FILM Deze bewerking van de boekenreeks van Michael De Cock en Judith Vanistendael, over de vriendschap tussen een Vlaams meisje en een allochtone jongen, is écht nog eens zo’n film die u met het hele gezin mag bekijken, de ribbelchips binnen handbereik. Het mooiste aan ‘Rosie & Moussa’ is hoe regisseuse Dorothée Van Den Berghe Brussel in beeld brengt: niet als een grauw hellhole waar voortdurend auto’s in brand staan, maar als een magische stad waar de volwassenen op de daken staan te tapdansen en kinderen de tijd van hun leven beleven. Waarschuwing: wie net zoals Rosie en Moussa zonder betalen op de tram stapt (‘Och, de kans dat ze je pakken, is één op de duizend’), doet dit uiteraard op eigen risico.