'Dogman': portret van een goedaardig man die zijn onschuld verliest

FILM In dit ijzersterke drama vertelt regisseur Matteo Garrone (‘Gommora’) het verhaal van Marcello, een graatmagere loser die er een vreemde vriendschap op nahoudt met Simoncino, een criminele bullebak die er tijdens een inbraak niet voor terugdeinst om een chihuahua in een diepvriezer te proppen. In de tweede helft ontspint zich een bloederig wraakverhaal, al bestempelt Garrone zijn film liever als het portret van een goedaardige man die zijn onschuld verliest. Weetje: Marcello Fonte, de prachtige hoofdacteur, was als conciërge aan het werk in een opvangcentrum voor ex-gedetineerden toen daar audities plaatsvonden. Fonte deed mee, kreeg de rol, en mocht vervolgens in Cannes de prijs voor beste acteur gaan ophalen.