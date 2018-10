'Brave' op Netflix

Nu te zien op Netflix

FILM De eerste prinsessenfilm van animatiestudio Pixar draait rond de Schotse prinses Merida – geen keurig meisje, maar een wilde freule die beter kan boogschieten dan Robin Hood – die in opstand komt wanneer haar ouders haar willen uithuwelijken. Ze vlucht, achternagezeten door haar moeder, naar de feeërieke Schotse Highlands. Eerlijk is eerlijk: ‘Brave’ is erg braaf en kwam er in een periode waarin het normaal zo geweldige Pixar een beetje de pedalen kwijt was. De prinsessenfilms die Disney de laatste jaren produceerde – ‘Tangled’, ‘Frozen’ en ‘Moana’ – zijn eigenlijk een tikje beter, maar van al haar collega’s heeft Merida wél de mooist geanimeerde lokken.