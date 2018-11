De klik- en kluseconomie: 'Filmpjes maken voor 5 cent per stuk'

Roland Duong (maker) «Je hebt twee types klus- en klikeconomie: de mobiele platforms waarbij ergens in de transactie nog menselijk contact is, zoals Deliveroo en Uber, en de bij ons veel minder bekende virtuele platforms, waar in het hele proces geen enkel menselijk contact meer is. De twee grootste sites van dat type zijn het Duitse clickworker.com en het door Amazon gerunde Mechanical Turk, waarop de Microsofts en de Googles van deze wereld hun algoritmes testen met behulp van miljoenen klikkers van over de hele wereld. In ruil voor een grijpstuiver moeten die bepaalde foto’s aanklikken, of filmpjes beoordelen, of nog veel absurdere klusjes doen.»

HUMO Zoals?