Lost Highway: fascinerend pareltje van David Lynch

THRILLER Na de pijnlijke flop van ‘Twin Peaks: Fire Walk with Me’ in 1992 duurde het vijf jaar vooraleer David Lynch weer met een film op de proppen kwam. ‘Lost Highway’ leek wel een opgestoken middenvinger naar iedereen die de ‘Twin Peaks’-film maar niks vond: ‘Jullie vonden dát al bizar? Wacht maar tot je dit ziet!’ Voor zover wij het begrijpen, gaat de film over een saxofoonspeler (Bill Pullman) die zijn vrouw (Patricia Arquette) vermoordt en de cel ingaat, maar op onverklaarbare wijze transformeert in garagist Pete (Balthazar Getty). Het internet wemelt van de theorieën over hoe de film nu écht in elkaar zit, de één al geloofwaardiger dan de andere. Zeker is wel dat dit een fascinerende, prachtig gefilmde, maniakale koortsdroom is. En dat Dick Laurent dood is, ja, dat weten we ook zeker.