Bruno Vanden Broecke ontdekt de natuur: 'Sindsdien plas ik nooit meer op mierenhopen!'

Bruno Vanden Broecke «Ik zeg dit niet omdat ik er zelf een klein aandeel in heb, maar het is echt een prachtreeks geworden. Zoals je tegenwoordig slowfood hebt, zo is dit een soort slow documentary, met een bijna hypnotiserend traag ritme. Er hangt ook een sprookjesachtige waas over alles, wat het nog eens zo boeiend maakt. En dit komt nota bene uit de mond van iemand die eigenlijk meer een talen- dan een wetenschapsman is. Al heb ik de laatste jaren wel een gezonde fascinatie ontwikkeld voor de evolutietheorie, en voor mieren.»

HUMO Mieren?