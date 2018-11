Nu Kevin Spacey eindelijk op zijn plaats is gezet bij ‘House of Cards’ – buiten, bij de rest van het vuilnis – is het aan Robin Wright, ofte de kersverse presidente Claire Underwood, om de Verenigde Staten te leiden in het allerlaatste, acht afleveringen tellende seizoen van de Netflix-kraker. De critici waren alvast enthousiast: ‘Met Wright op het voorplan heeft de reeks weer de glans van de eerste seizoenen!’