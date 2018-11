'The Other Side of the Wind' op Netflix

Vanaf vandaag op Netflix

FILM Hoera! Hoezee! Overal ter wereld lieten cinefiele nerds champagnekurken knallen toen bleek dat Netflix vanuit het niets één van de mythische net-niet-projecten uit de filmgeschiedenis had opgegraven: de laatste film van Orson Welles. Ja, dé Orson Welles van ‘Citizen Kane’, ‘Touch of Evil’ en andere onverwoestbare klassiekers. In de laatste jaren van zijn carrière werkte de uit de gratie gevallen legende aan een ambitieuze onderneming die zijn grote comeback moest inluiden. ‘The Other Side of the Wind’ werd opgenomen in de jaren 70, op de momenten dat Welles geld kon bijeensprokkelen, en moest een metafilm worden over... een ouder wordende regisseur die een laatste film probeert te maken. Het project raakte na Welles’ overlijden in 1985 niet af, ondanks verwoede pogingen van superfans als regisseur Peter Bogdanovich. Tot nu! Jammer dat we de film niet op het grote scherm kunnen zien, zoals Welles het had bedoeld, maar toch: dank u, Netflix!