De films die u deze week moet zien (van 2 tot 8 november)

NPO 3, VRIJDAG 2 NOVEMBER, 22.10

THRILLER Na de pijnlijke flop van ‘Twin Peaks: Fire Walk with Me’ in 1992 duurde het vijf jaar vooraleer David Lynch weer met een film op de proppen kwam. ‘Lost Highway’ leek wel een opgestoken middenvinger naar iedereen die de ‘Twin Peaks’-film maar niks vond: ‘Jullie vonden dát al bizar? Wacht maar tot je dit ziet!’ Voor zover wij het begrijpen, gaat de film over een saxofoonspeler (Bill Pullman) die zijn vrouw (Patricia Arquette) vermoordt en de cel ingaat, maar op onverklaarbare wijze transformeert in garagist Pete (Balthazar Getty). Het internet wemelt van de theorieën over hoe de film nu écht in elkaar zit, de één al geloofwaardiger dan de andere. Zeker is wel dat dit een fascinerende, prachtig gefilmde, maniakale koortsdroom is. En dat Dick Laurent dood is, ja, dat weten we ook zeker.

CANVAS, VRIJDAG 2 NOVEMBER, 21.50

DRAMA Twee jaar nadat ze hun affaire hebben stopgezet, komt Maurice (Ralph Fiennes) opnieuw in het vaarwater van Sarah (Julianne Moore). Elegante verfilming van Neil Jordan, die het vooral moet hebben van de sterke acteurs – ook Stephen Rea is geweldig als bedrogen echtgenoot.

Q2, VRIJDAG 2 NOVEMBER, 22.35

HORROR Een remake van Sam Raimi’s huiverklassieker? Het klonk als een slecht idee, maar Fede Alvarez smeet zich met zoveel bloederige overgave op het project dat het toch werkte. Ledematen worden afgerukt en er worden creatieve dingen gedaan met kettingzagen. Kortom: een film voor het hele gezin!

ÉÉN, VRIJDAG 2 NOVEMBER, 23.30

HORROR Fenomenale horrorklassieker van William Friedkin, over een 12-jarig meisje dat bezeten raakt door de duivel. Zorgvuldig opgebouwd, met geloofwaardige personages en een finale die nog altijd goed is voor kippenvel. Bevat wellicht de beste verwensing ooit: ‘Your mother sucks cocks in hell!’

VIJF, ZATERDAG 3 NOVEMBER, 20.25

ROMCOM Dakota Johnson leert van Rebel Wilson hoe ze moet genieten van haar leven als single in New York. Romantische komedie die zelden het niveau van de betere sitcom overstijgt, maar wel genoeg leuke gags bevat om de boel in leven te houden. De feministische insteek is verfrissend.

VTM, ZATERDAG 3 NOVEMBER, 23.35

BIOPIC Denzel Washington speelt Steve Biko en Kevin Kline een blanke journalist die zich tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime keert. Dit drama van Richard Attenborough loopt over van de goede bedoelingen. Alleen jammer dat Klines personage meer aandacht krijgt dan dat van Washington.

CANVAS, ZATERDAG 3 NOVEMBER, 23.50

KOMEDIE Feelgoodfilm over de privékok van François Mitterrand. Regisseur Christian Vincent gaat elke zweem van politiek uit de weg om een ode te brengen aan de Franse cuisine. Met succes: tegen het einde van de film heb je razende honger gekregen.

VTM, ZONDAG 4 NOVEMBER, 15.15

ANIMATIE Eigenaardige Disneyfilm – in de Nederlandstalige versie – gebaseerd op het boek van Victor Hugo. Soms is de toon duister, met een slechterik vol openlijke seksuele frustraties, soms spat de lol ervan af. Maar eindeloos fascinerend en visueel sterk is het wel.

CAZ, ZONDAG 4 NOVEMBER, 20.40

DRAMA Somber politiedrama van William Friedkin met Gene Hackman als Jimmy ‘Popeye’ Doyle, een antipathieke flik die achter een Frans drugskartel aan gaat. Rauw, realistisch en cynisch, met één van de beste autoachtervolgingen ooit. Won vijf Oscars, waaronder Beste Film, Regisseur en Acteur.

Q2, DINSDAG 6 NOVEMBER, 20.35

THRILLER Een alcoholverslaafde lijnpiloot weet als bij wonder een vliegtuig veilig aan de grond te zetten na een technisch mankement, maar dreigt toch op te draaien voor de gevolgen omdat hij gedronken had. Na een briljante openingsscène is het vooral Denzel Washington die het geheel naar een hoger niveau tilt.

CAZ, DONDERDAG 8 NOVEMBER, 20.40

OORLOG Terrence Malick maakte zijn eerste film in 20 jaar met dit poëtische oorlogsdrama over de slag om Guadalcanal, tijdens WO II. Leuk weetje: Adrien Brody dácht dat hij de hoofdrol speelde, maar kwam tijdens de première te weten dat bijna al zijn scènes werden weggeknipt.