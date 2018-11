'They'll Love Me When I'm Dead' op Netflix

Vanaf vandaag op Netflix.

DOCU De carrière van Orson Welles is een succesverhaal, maar dan achterstevoren verteld. Hij debuteerde met één van de meest bewonderde films aller tijden, ‘Citizen Kane’, maar dat bleek zijn absolute hoogtepunt te zijn. Zijn karakter was niet compatibel met het strikte studiosysteem in Hollywood en films als ‘The Magnificent Ambersons’ en ‘The Lady from Shanghai’ werden achter zijn rug helemaal verknipt. Voor zijn latere projecten moest hij in Europa om geld bedelen. Zijn laatste rol als acteur was als de stem van megarobot Unicron in ‘The Transformers: The Movie’. De nagelnieuwe docu ‘They’ll Love Me When I’m Dead’, die samen met ‘The Other Side of the Wind’ op Netflix verschijnt, belicht de tragische laatste vijftien jaar uit ’s mans leven én de tumultueuze geschiedenis achter het net ontdekte stukje filmgeschiedenis.