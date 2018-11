'Homecoming' op Amazon Prime Video

Vanaf vandaag op Amazon Prime Video

SERIE Er zijn op Prime Video al enkele uitstekende series te zien, maar de streamingtak van Amazon wacht nog op zijn eigen ‘House of Cards’: een reeks met zoveel aantrekkingskracht dat ze voor mensen wereldwijd een reden is om een abonnement te nemen. Misschien kan ‘Homecoming’ die verwachtingen inlossen. Aan star quality ontbreekt het niet: met Julia Roberts, in haar eerste tv-rol, heeft de serie een echte Hollywoodster in haar rangen. Zij speelt een maatschappelijk werkster die jarenlang soldaten heeft geholpen met de overgang naar een normaal leven. Als iemand van het ministerie van Defensie haar opzoekt met vragen over haar vertrek bij Homecoming, begint ze te beseffen dat haar vroegere werk niet zo simpel in elkaar zat als ze altijd had gedacht. Een psychologische thriller van de hand van Sam Esmail, de man achter het bejubelde ‘Mr. Robot’.