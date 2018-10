'The Romanoffs' op Amazon Prime Video

Nu te zien op Amazon Prime Video.

SERIE De vreemdste serie van het jaar: ‘The Romanoffs’, over mensen die denken dat ze afstammelingen zijn van de gelijknamige Russische dynastie. Die kwam tot een bloedig einde toen bolsjewistische revolutionairen in 1918 tsaar Nicolaas II samen met zijn vrouw en kinderen doodschoten. De geheimhouding leidde tot heel wat samenzweringstheorieën – zo zou dochter Anastasia de slachtpartij overleefd hebben. Af en toe doken er zelfs bedriegers op die zich als haar voordeden. Vandaag zijn er nog een handvol echte Romanoffs in leven, maar de serie vertelt niet hun verhaal: ze gebruikt het gegeven van de afstammelingen als rode draad. Elke aflevering gaat over andere mensen, als een opeenvolging van tv-films die losjes aan elkaar hangen. Intussen zijn er drie van de acht afleveringen verschenen en ook al zijn die niet slecht, we hebben een donkerrood vermoeden dat ‘The Romanoffs’ veel moeilijker op het scherm zou zijn geraakt als de reeks niet was bedacht door Matthew Weiner, de man achter ‘Mad Men’.