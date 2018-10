'A Prayer Before Dawn' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet.

FILM De fans van het betere gevangenisdrama (zie ook ‘Midnight Express’, ‘Prison Break’ of ‘Orange Is the New Black’) moeten beslist eens afstemmen op ‘A Prayer Before Dawn’, het waargebeurde, ultraheftige, in ongemeen rauwe vérité-stijl geschoten verhaal van een jonge Engelse bokser die na een drugsdelict in de beruchtste strafinrichting van Thailand belandt. In het zogeheten Bangkok Hilton moet hij de smerigste gevangenishokken delen met hondsbrutale Thaise misdadigers. Hou tijdens het kijken enkele handdoeken bij de hand, want het door regisseur Jean-Stéphane Sauvaire meesterlijk opgeroepen ‘Alsof u zelf in de nor zit!’-gevoel is bij momenten zó verschroeiend intens, dat het lijkt alsof u het bloed en het zweet van de bajesklanten in uw eigen smoel voelt spetteren.