'Harry Potter': vanaf vandaag op Netflix

Vanaf vandaag op Netflix.

FILM Vanaf deze week vindt u op Netflix de meest geliefde fantasyreeks van de afgelopen twintig jaar terug, de Harry Potter-franchise. In de loop van acht films, van het zeventien jaar oude, maar nog steeds übercharmante ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ tot het naar een formidabele climax toewerkende ‘Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2’ kunt u Harry (Daniel Radcliffe), Hermelien (Emma Watson) en Ron (Rupert Grint) zien opgroeien van tovenaarsleerlingen tot zelfverzekerde magiërs. De beste episode is nummer drie, het op een onrustwekkende atmosfeer drijvende ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’ van ‘Gravity’-regisseur Alfonso Cuarón.