De documentaires die u deze week graag informeren (van 2 tot 8 november)

NPO 2, woensdag 7 november, 22.55

ACTUA Maandelijks worden in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 400 mensen gearresteerd omdat ze kinderporno hebben gedownload. Meestal zijn dat schijnbaar brave huisvaders, en voor hun vrouw en kinderen is de arrestatie dan ook een shockerende en traumatiserende ervaring. De Britse documentaire ‘Married to a Paedophile’ laat twee vrouwen vertellen wat ze hebben meegemaakt. Om hun anonimiteit te garanderen zijn alle getuigenissen eerst op band opgenomen en werden die daarna nagespeeld door acteurs. De film volgt twee families over een periode van achttien maanden en registreert de eerste schok en de schaamte, gevolgd door de angst voor repressailles vanwege buren en omgeving en een groeiend isolement. Daarna begint het langzame herstelproces, waarbij de vrouwen en hun kinderen hun leven weer op orde proberen te krijgen.

Canvas, zaterdag 3 november, 19.05

GESCHIEDENIS Driedelige documentairereeks waarin de geschiedenis van het Europese contintent verteld wordt vanuit het standpunt van wilde dieren.

BBC 2, zondag 4 november, 22.00

HUMAN INTEREST Nieuwe reportage van Louis Theroux, waarin de man op bezoek gaat bij enkele gezinnen die besloten hebben om de vrije liefde te omarmen.

Canvas, maandag 5 november, 23.20

MISDAAD In 2008 werd een jonge Britse vrouw vermoord gevonden in de koffer van haar auto. Haar minnaar kreeg levenslang, maar is hij echt de dader?

NPO 3, dinsdag 6 november, 21.05

ACTUA Hoe kun je anorexia overwinnen? Zes jonge patiënten gaan in ‘Anorexia eetclub’ met de hulp van een diëtiste de strijd aan met hun eetstoornis.

NPO 2, donderdag 8 november, 23.00

MUZIEK Adrian Vandenberg is wellicht Nederlands succesvolste rockartiest. Deze film volgt de 64-jarige met zijn nieuwe band Vandenberg’s Moonkings.