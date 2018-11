Julie Colpaert na haar uitschakeling in 'De slimste mens ter wereld': 'Ik ben vooral blij dat ik het record gebroken heb'

'Erik overdrijft: mijn broek hing níét op mijn enkels!'

HUMO Welk gevoel overheerst nu: teleurgesteld om de uitschakeling, of opgelucht omdat het voorbij is?

Julie Colpaert (twijfelt) «Toch dat laatste. Dat klinkt misschien onnozel, maar ik was compleet op. Ik ben vooral blij dat ik het record gebroken heb. Hoeveel ex-deelnemers zijn blijven haperen aan de elfde aflevering? Een stuk of tien? Op den duur was iedereen om me heen daarover bezig, tot Erik Van Looy toe.

»Tussendoor had ik om te lachen eens aan de opnameleider gevraagd: ‘Hoeveel afleveringen zijn er eigenlijk? 32? Oké, dan ga ik daarvoor.’ (lacht) Maar nadat ik het record had gebroken, was het voor mij al lang goed.»

HUMO Wat is nu het geheim om de elfde aflevering te overleven?

Colpaert (blaast) «Het is niet dat ik die aflevering glansrijk gewonnen heb, hè. Het was met de hakken over de sloot. De helft van de aflevering zat ik te denken: ik heb het ook zitten, I’ll join the club.»

HUMO Annelies Rutten en Linda De Win zijn de enige vrouwen die de quiz ooit wonnen. Jij kan straks de derde worden.

Colpaert «Dat zou geweldig zijn, maar daar ben ik nog niet mee bezig. Het is nu tijd voor een detox. Het doet deugd dat ik niet meer de hele dag, bij elk feitje dat ik tegenkom, hoef te denken: dat móét ik onthouden, daar kunnen ze een vraag van maken (lachje).

»Over een maand kom ik terug voor de finale. Ik ben er niet gerust op: tegen die tijd ben ik helemaal uit de flow. Ik zal meteen moeten scoren, niet evident.»

HUMO Vorige week was je op sociale media trending met ‘Wat deed Julie Colpaert met haar broek op haar enkels in ‘De slimste mens’?’ Plezant, zeker?

Colpaert (lacht) «Erik zei dat in een aflevering, maar dat was compleet overdreven. Toen hij me backstage aantrof, hing mijn broek níét op mijn enkels, ik had gewoon wat moeite met mijn rits. Iemand van de schmink had net mijn nagels gelakt: probeer je broek dan maar eens snel dicht te krijgen!»

HUMO Zelfs na twaalf afleveringen is Twitter – ‘het sanitair van de publieke opinie’, volgens collega Rudy Vandendaele – redelijk mals voor jou. Eén van de uitzonderingen: ‘Julie Colpaert bewijst dat slimme mensen ook saai kunnen zijn.’

Colpaert «Eigenlijk is het niet meer dan normaal dat sommige mensen me beu zijn. Ik heb er best lang ingezeten, hè. Nu, kritiek komt er sowieso en dan is ‘saai zijn’ misschien nog wel de minst erge van alle mogelijke verwensingen. Het is tijd voor iemand anders. Wie me saai vindt, kan opgelucht ademhalen (lacht).»