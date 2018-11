Humo fixte enkele topmatchen voor u: 'Spartelende José en aangeslagen Hein'

Filip Joos (commentator Play Sports) «Vorig jaar was dat een onwaarschijnlijke wedstrijd. City veegde United weg voor de rust, maar verloor nog toen Pogba kunstjes begon te etaleren die hij onder Mourinho maar zelden laat zien. Nu, het was een wedstrijd zonder spanning, want City was al zo goed als kampioen. De huidige rangschikking laat een spannender competitieverloop vermoeden. Vaak zijn de maanden november en december cruciaal.

»Later deze maand zal de Humo-lezer ook kunnen genieten van Atlético Madrid – Barcelona. Maar het Engelse voetbal blijft het boeiendst, het tempo ligt er zoveel hoger. Daar ga ik graag voor zitten.»