De Groote Oorlog van Sidi Larbi Cherkaoui: 'Gelukkig had Nick Cave een piano'

Nick Cave, undergroundicoon uit Australië, en Nicholas Lens, internationaal vermaard componist uit Ieper, sloegen in 2014 de handen in elkaar voor de opera ‘Shell Shock’: twaalf canto’s die stem geven aan de gruwel van de Eerste Wereldoorlog, van vuurlinie tot thuisfront. Hun multidisciplinair oorlogsrequiem, op 10 november voor het eerst op tv te zien, werd geregisseerd door een andere Belg met wereldfaam, choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. Die kreeg duidelijke instructies, vertelde Cave destijds aan Humo: ‘We wilden niet dat ‘Shell Shock’ een viering van het lichaam zou worden, wat dansvoorstellingen vaak zijn. We hadden net het tegenovergestelde in gedachten, een vernedering van het lichaam.’