De films die u deze week moet zien (van 9 tot 15 november)

CANVAS, VRIJDAG 9 NOV., 21.50

DRAMA Stijlvol melodrama over twee families – de ene is stinkend rijk, de andere dobbert in de middenklasse – die in elkaars vaarwater komen. De kritiek op de klassenmaatschappij ligt er erg dik op, maar het stevige tempo maakt er een meeslepende rit van.

CAZ, VRIJDAG 9 NOVEMBER, 22.50

THRILLER Twintig jaar na de gebeurtenissen in Hitchcocks klassieker komt Norman Bates vrij, en al gauw hoort hij opnieuw de stem van zijn moordzuchtige moeder. In deze late sequel heerst een heel andere sfeer dan in het origineel, met Bates als een tragisch personage. De plottwist op het einde is goed gevonden.

CAZ, ZATERDAG 10 NOV., 20.40

OORLOG Oké, op 11 november herdenken we de Eerste Wereldoorlog, maar de Tweede was ook niet plezant. Dus waarom niet nog eens kijken naar deze klassieker van Steven Spielberg? Iedereen heeft het steeds over de indrukwekkende openingsscène, en terecht, maar ook daarna zit de film tjokvol memorabele momenten.

CAZ, ZATERDAG 10 NOV., 23.35

DRAMA Sympathieke prent over een 14-jarige jongen die tegen zijn zin een zomer aan het strand doorbrengt met zijn moeder (Toni Collette) en haar irritante nieuwe vriend (Steve Carell). Geestig en gevoelig zonder melig te worden. Allison Janney steelt de show als bezopen buurvrouw.

CANVAS, ZATERDAG 10 NOV., 23.50

DRAMA Roemeens drama over een dominante moeder die probeert om haar volwassen zoon uit de penarie te helpen nadat hij iemand heeft doodgereden. Regisseur Calin Peter Netzer is gek op handcamera’s, dus geen voer voor zwakke magen, maar het scenario is intelligent en de personages zijn levensecht.

VTM, ZATERDAG 10 NOVEMBER, 0.00

SF Twee mannen (Chiwetel Ejiofor en Chris Pine) en een vrouw (Margot Robbie) zijn op elkaar aangewezen na een apocalyptische ramp en – verrassing! – al snel begint de seksuele spanning boven te drijven. Meeslepende, in Nieuw-Zeeland opgenomen slow burn cinema met een geweldig trio hoofdrolspelers.

ZES, DINSDAG 13 NOVEMBER, 20.35

WESTERN Tweede deel van Sergio Leone’s meesterlijke Dollars-trilogie, met Clint Eastwood en Lee Van Cleef als premiejagers die besluiten om samen te werken. Leone’s weidse vergezichten en intense close-ups vertellen het verhaal beter dan dialogen ooit zouden kunnen en Ennio Morricone levert weer een straffe score af.

CAZ, DINSDAG 13 NOVEMBER, 20.40

ACTIE Vóór James Cameron de weg kwijtraakte tussen de fluorescerende bosgeesten van ‘Avatar’, maakte hij flink uit de kluiten gewassen actiecinema. De achtervolgingsscènes zijn briljant in beeld gebracht en niemand zet met meer aplomb een moordmachine neer dan Arnold Schwarzenegger.

VTM, DINSDAG 13 NOVEMBER, 22.45

ACTIE De film die de carrière van Sandra Bullock lanceerde, is een superieure actiefilm waarin eindeloos wordt gevarieerd op een bizar uitgangspunt: een bus mag niet afremmen of hij zal onvermijdelijk ontploffen. Wel jammer dat de prent na de busscènes nog een halfuur nodig heeft om uit te bollen.

Panic Room ★★★½

VITAYA, DONDERDAG 15 NOV., 20.35

THRILLER Jodie Foster krijgt bezoek van inbrekers en verschuilt zich met haar dochter Kristen Stewart in haar hermetisch afgesloten panic room. Inhoudelijk David Finchers minst ambitieuze film, maar dat maakt hij goed met creatief camerawerk en een pikzwart gevoel voor humor.