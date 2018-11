Paul Verhoeven: 'Verkrachting is niét grappig'

Niet moeilijk dat hij na de jaren 90 uit Hollywood werd geschopt. En vandaar ook dat wij zo blij zijn als de goede man, die net 80 is geworden, tóch nog eens in de regiestoel kruipt. ‘Elle’ is Verhoevens eerste internationale productie sinds ‘Hollow Man’ uit 2000, zijn grote comeback, die her en der als zijn allerbeste film werd onthaald. Dat hebben we te danken aan één vrouw: de klasseactrice Isabelle Huppert. Zij was de enige die voor deze donkere komedie, over een kille zakenvrouw die op haar verkrachter jaagt, met Verhoeven wilde samenwerken.