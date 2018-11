De documentaires die u deze week graag informeren (van 9 tot 15 november)

BBC 2, zondag 11 november, 22.30

GESCHIEDENIS Van alle speciale programma’s die zondag op tv komen naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, is er één die we u van harte aanraden: de marathon op CAZ van het vierde seizoen van ‘Blackadder’, dat zich afspeelt in de loopgraven van WO I en gezegend is met één van de ontroerendste slotscènes uit de tv-geschiedenis. Daarnaast is er op BBC 2 ook een documentaire waar we zelf nieuwsgierig naar uitkijken, ‘They Shall Not Grow Old’. In die langverwachte nieuwe film wil Peter Jackson, regisseur van ‘The Lord of the Rings’ en zelfverklaarde WO I-fanaat, laten zien hoe het er werkelijk aan toeging aan het front. Met behulp van gerestaureerde archiefbeelden en geluidsopnames laat hij de soldaten getuigen over de wreedheden, de zinloze slachtpartijen en de ontberingen, maar ook over de camaraderie en de dagelijkse beslommeringen in de loopgraven.

NPO 2, vrij. 9 nov., 23.40

ACTUA Het gat in de ozonlaag was in de jaren 80 de schrik van alle zonnekloppers. Maar wetenschappers slaagden erin politici te overtuigen van het gevaar, en die verboden het gebruik van industriële drijfgassen.

NPO 2, maa. 12 nov., 23.45

GESCHIEDENIS Goede timing, nu met de wintermarkten in zicht de interesse voor onze christelijke tradities toeneemt: deze reeks belicht hoe de eerste Bijbelvertaling in het Nederlands vierhonderd jaar geleden het geloof heeft veranderd.

Canvas, zon. 11 nov., 20.55

GESCHIEDENIS BBC-documentaire over hoe de onderhandelaars in een treinwagon in Compiègne de Eerste Wereldoorlog ten grave droegen en tegelijkertijd de kiem voor de Tweede Wereldoorlog zaaiden.

Canvas, don. 15 nov., 23.10

MUZIEK In 2018 viert Duran Duran, de newwavegroep die is uitgegroeid tot één van de eerste boybands in de pop, zijn veertigste verjaardag. Deze docu toont Simon LeBon en de andere wild boys vroeger en nu.