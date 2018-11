'Skyscraper': 'The Rock' versus terroristen op de hoogste wolkenkrabber ter wereld

Vanaf 14 november op proximus en telenet

FILM Loopt er heden een grotere filmster rond dan Dwayne ‘The Rock’ Johnson? Nope, volgens ons krijgt niemand anders enkel en alleen dankzij z’n star power nieuwe franchises als ‘San Andreas’, ‘Rampage’ en ‘Skyscraper’ van de grond. In het geval van ‘Skyscraper’ mag u dat zelfs letterlijk nemen: in deze ‘Die Hard’-kloon, het voorbeeld par excellence van een lollige zomerblockbuster, speelt The Rock een veiligheidsexpert die op de hoogste wolkenkrabber ter wereld oog in oog komt te staan met enkele met een moddervet accent pratende terroristen. Moment suprême: de scène waarin de man, achternagezeten door de Hongkongse politiemacht, van een kraan naar de wolkenkrabber springt en zich nog net weet vast te grijpen aan zijn uitklikbare beenprothese.