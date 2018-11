COMEDY In 1970, op het hoogtepunt van de Vietnamoorlog, maakte Robert Altman deze oneerbiedige komedie over een medisch team van het Amerikaanse leger in de Koreaanse Oorlog, twintig jaar eerder. Wanneer ze niet bezig zijn gewonde soldaten op te lappen, proberen de dokters de verveling en hun demonen te verdrijven door sloten drank naar binnen te gieten, de weinige vrouwen in het gezelschap lastig te vallen en puberale streken uit te halen. De film was een uithaal naar de uitzichtloze situatie in Vietnam, en Altmans bijtende satire werd niet gesmaakt door de legerleiding, maar het was exact waar het grote publiek op zat te wachten. ‘M*A*S*H’ werd zo succesvol dat er een langlopende tv-serie op volgde. De film zelf blijft nog steeds overeind als één van de grote meesterwerken van de seventies.