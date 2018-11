'Outlaw King': de nieuwe 'Braveheart'?

Vanaf 9 november op Netflix

FILM De filmproducties van Netflix waren een tijdlang een scheet in een fles, maar de laatste weken heeft de streaminggigant kunnen uitpakken met fantastische primeurs: ‘Hold the Dark’ van topcineast Jeremy Saulnier, ‘Apostle’ van ‘The Raid’-regisseur Gareth Evans, de laatste film van Orson Welles (!), de Indonesische klepper ‘The Night Comes for Us’, enzovoort. Deze week worden we getrakteerd op een ouderwets ridderdrama. ‘Outlaw King’ vertelt het verhaal van een Schotse koning (Chris Pine) die het machtige Engelse invasieleger probeert terug te dringen. Denk: geronnen bloed, wapengekletter, opspattende modder, flikkerende toortsen en beeldige jonkvrouwen (de adembenemende Florence Pugh uit ‘Lady Macbeth’!). Achter de camera stond David Mackenzie, die steengoede films als ‘Young Adam’ en ‘Hell or High Water’ op zijn conto heeft. Is hij erin geslaagd om de nieuwe ‘Braveheart’ af te leveren, of moeten we ons zorgen maken nadat hij last minute heeft besloten om twintig minuten uit z’n film te knippen? En, het belangrijkst van al, zit bij die twintig minuten ook de inmiddels beruchte full frontal-shot van kleine Pine? Maliënkolder uit en kijken!