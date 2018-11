'Incredibles 2': vanaf 9 november op Proximus en Telenet

Vanaf 9 november op Proximus en Telenet

FILM Eén van de discussies die u op een druilerige winteravond kunt voeren: wat is nu de allerbeste Pixar-film? Eén van de grote kanshebbers is zonder twijfel ‘The Incredibles’ uit 2004, niet alleen een swingende en liefdevolle familiekroniek, maar volgens velen ook de beste superheldenfilm ooit gemaakt. Vandaag is het superheldengenre alomtegenwoordig en net daarom heeft opvolger ‘Incredibles 2’ het een stuk moeilijker: we hebben dat soort personages intussen al zo vaak gezien. Pas op, de avonturen van Mr. Incredible, Elastigirl en hun kinderen blijven plezierig – de scène in de diner is hilarisch en baby Jack-Jack is een schat – maar het had méér mogen zijn.