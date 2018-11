'Room 104': tweede seizoen vol verontrustende verhalen

Vanaf 10 november op Play More

SERIE Aan de beste anthologiereeksen – ‘American Crime Story’, ‘Black Mirror’, ‘Tales from the Crypt’ – kon het eerste seizoen van ‘Room 104’ niet tippen wegens te wisselvallig. Maar toch had de serie van vaak verontrustende verhalen die zich afspelen in één welbepaalde hotelkamer, op haar beste momenten een zekere aantrekkingskracht. Voor het tweede seizoen kregen makers Mark en Jay Duplass, de mumblecore-broers, meer budget en dus grotere namen ter beschikking: u herkent in de loop van twaalf afleveringen onder meer Oscarwinnaar Mahershala Ali (die ook in het nieuwe seizoen van ‘True Detective’ zit), Brian Tyree Henry van ‘Atlanta’, Judy Greer, Rainn Wilson én Michael Shannon.