'Sally 4Ever': sitcom over een destructieve lesbische relatie

Vanaf 12 november op Play More

SERIE Bij ons is Julia Davis geen grote naam, maar in Groot-Brittannië staat ze bekend als een dirty mind én als de ongekroonde koningin van de pijnlijke zwarte komedie. Ze was ook te zien naast Daniel Day-Lewis in ‘Phantom Thread’, en haar serie ‘Camping’ kreeg net nog een HBO-remake van fan van het eerste uur Lena Dunham – de bewerking kan trouwens volgens vrijwel niemand aan het origineel tippen. Davis’ nieuwe sitcom ‘Sally4Ever’, die via HBO en dus Play More tot bij ons komt, werd over het Kanaal als ‘haar ziekste worp tot dusver’ verwelkomd. Die gaat over een uitgebluste vrouw uit een buitenwijk die zich in een destructieve lesbische relatie stort. Fans van cultcomedy: u weet waarheen!