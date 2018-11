'They Shall Not Grow Old': langverwachte WO I-documentaire van Peter Jackson

GESCHIEDENIS Van alle speciale programma’s die zondag op tv komen naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, is er één die we u van harte aanraden: de marathon op CAZ van het vierde seizoen van ‘Blackadder’, dat zich afspeelt in de loopgraven van WO I en gezegend is met één van de ontroerendste slotscènes uit de tv-geschiedenis. Daarnaast is er op BBC 2 ook een documentaire waar we zelf nieuwsgierig naar uitkijken, ‘They Shall Not Grow Old’. In die langverwachte nieuwe film wil Peter Jackson, regisseur van ‘The Lord of the Rings’ en zelfverklaarde WO I-fanaat, laten zien hoe het er werkelijk aan toeging aan het front. Met behulp van gerestaureerde archiefbeelden en geluidsopnames laat hij de soldaten getuigen over de wreedheden, de zinloze slachtpartijen en de ontberingen, maar ook over de camaraderie en de dagelijkse beslommeringen in de loopgraven.