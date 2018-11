Enkele uren nadat maandag seizoen twee van ‘Hoe zal ik het zeggen?’ zal ingaan, zullen de netjes in smoking of galajurk gehesen makers van dit amusante verborgencameraprogramma in New York te horen krijgen of ze er al dan niet een Emmy voor op zak mogen steken. Zou presentator, spilfiguur en uithangbord Jens Dendoncker z’n koffers al aan het pakken zijn?