'Eye in the Sky': Een ijzersterke Helen Mirren en de allerlaatste rol van Alan Rickman

THRILLER In deze spannende thriller van Gavin Hood (‘Tsotsi’) leidt Helen Mirren een Britse operatie om enkele terroristen te arresteren in Kenia. Wanneer dronebeelden tonen dat de bomgordels klaarliggen, lijkt de conclusie duidelijk: een precisiebom droppen en klaar is Kees. Tot de Britten een jong meisje spotten, vlak naast het huis. Is het leven van één kind een aanvaardbaar offer als je tientallen anderen kunt redden? Dat morele dilemma levert een ware nagelbijter op, met zinnige argumenten over moderne oorlogsvoering, maar ook veel humor. Zo nopen buikkrampen de minister van Defensie om een telefoontje over leven en dood vanop het toilet te plegen. Helen Mirren is ijzersterk en krijgt prima steun van Alan Rickman in zijn allerlaatste rol.

