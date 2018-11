'Vanity Fair': 'We kregen geen toestemming om in Brussel te filmen, dus moesten we wel naar Boedapest'

JAMES STRONG «Het grote verschil met andere kostuumdrama’s is dat het hoofdpersonage een jonge vrouw is. Dat was in de Engelse literatuur van de 19de eeuw – de romans van Jane Austen buiten beschouwing gelaten – ongebruikelijk. Becky Sharp is onorthodox: ze trekt zich weinig aan van de maatschappelijke conventies uit die tijd. Mannen en vrouwen hadden toen elk hun plaats, bepaald door geboorte, achtergrond en milieu. Maar Becky weigert zich bij haar lotsbestemming neer te leggen en stelt alles in het werk om vooruit te komen. En dat allemaal in een tijd waarin mensen ontzettend geobsedeerd waren door hun imago.»