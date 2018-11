'Kinderen van de Kolonie' op Canvas

GESCHIEDENIS Vorig najaar was ‘Kinderen van de collaboratie’ een onverwacht groot succes op Canvas, met kijkcijfers die in de buurt van het half miljoen kwamen. Twaalf maanden later proberen de makers die krachttoer over te doen door een andere controversiële periode uit de Belgische geschiedenis uit te spitten: de kolonisatie van Congo en het einde daarvan in 1960. In het zesdelige ‘Kinderen van de kolonie’ blikken twintig getuigen terug op hun kindertijd in Congo. Ze vertellen over hoe de samenleving daar was georganiseerd en hoe de koloniale erfenis de rest van hun leven heeft bepaald. Voor het eerst komen ook de Congolezen aan het woord. Zij stellen het beeld van Belgisch-Congo als een modelkolonie flink bij: ze vertellen over discriminatie, geweld en onderdrukking, en over hoe ze als jonge Congolezen weinig toekomstperspectieven hadden.