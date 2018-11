Michiel Huisman: 'Ik de nieuwe James Bond? Dat is de droom van elke jongen'

‘Game of Thrones’, ‘Nashville’, ‘Treme’, ‘Harley and the Davidsons’: de Nederlandse acteur Michiel Huisman (37) heeft al erg mooie tv-series op zijn curriculum staan. Mag sinds kort aan dat rijtje toegevoegd worden: ‘The Haunting of Hill House’, de felgesmaakte horrorserie op Netflix. Daarin speelt Huisman de hoofdrol als schrijver Steven Crain, die is opgegroeid in een griezelhuis.